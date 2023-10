Με νίκη ψυχολογίας ξεκίνησε η θητεία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στην εθνική Γερμανίας, η οποία επικράτησε 3-1 της Αμερικής σε φιλική αναμέτρηση.

Έτοιμη να αφήσει πίσω της το... εφιαλτικό διάστημα της θητείας του Χάνσι Φλικ με τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Μουντιάλ και τις διαδοχικές φιλικές «σφαλιάρες» δείχνει η Γερμανία! Η Μάνσαφτ μπήκε στη νέα της εποχή με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν κι έκανε... ποδαρικό σε αυτή, επικρατώντας των ΗΠΑ 3-1 και μάλιστα με ανατροπή σε φιλική αναμέτρηση στο Κονέκτικατ.

Ο Κρίστιαν Πούλισικ έδωσε το προβάδισμα στην Αμερική στο 27' με πανέμορφη ενέργεια και σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Γκουντογκάν στο 39' ισοφάρισε, κάνοντας το 1-1 από κοντά.

Οι Γερμανοί έφεραν ολικά τούμπα το ματς μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ο Φίλκρουγκ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 58' και ο Μουσιάλα στο 61' διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΗΠΑ: Τέρνερ, Ντεστ, Ριμ, Ρίτσαρντς (65' Κάρτερ-Βίκερς), Σκάλι, Μουσά, ΜακΚένι (74' Τζόνι), Ρέινα (46' Τορέ), Πούλισικ (75' Παρέδες), Γουεά (65' Άαρονσον), Μπάλογκαν (66' Πέπι)

Γερμανία: Τερ Στέγκεν, Τα, Χούμελς (62' Ζίλε), Ρίντιγκερ, Γκόζενς, Γκρος (71' Γκορέτσκα), Γκουντογκάν, Μουσιάλα (81' Φίριχ), Βιρτς (62' Χάβερτς), Σανέ (71' Μπραντ), Φίλκρουγκ (81' Μίλερ)