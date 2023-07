Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε τους έντεκα εκλεκτούς που θα έχει στο βασικό σχήμα κόντρα στη Ρέιντζερς.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ρέιντζερς στην Σκωτία (21:45, Cosmote Sports 1), στο πιο δύσκολο τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα για το ματς, στην οποία βρίσκεται ο Μαντί Καμαρά αλλά και ο Ζοάο Καρβάλιο.

Συγκεκριμένα ο Πασχαλάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Ρέτσο, Ντόη και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Ιμπόρα με τον Καρβάλιο και τον Μαντί Καμαρά ενώ ο Φορτούνης με τον Μασούρα στα άκρα της επίθεσης, έχοντας τον Ελ Αραμπί στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ρέιντζερς! / Our line-up for today’s match against @RangersFC! 🔴⚪️ #Olympiacos #RANOLY #PreSeason2023 pic.twitter.com/2FxBi1Nifk