Οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας κατήγγειλαν ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Μάικλ Μπόξαλ και έφυγαν στο ημίχρονο του φιλικού παιχνιδιού με το Κατάρ στην Αυστρία.

Το φιλικό της U-21 της Ιρλανδίας με την U-22 του Κουβέιτ δεν ήταν το μοναδικό που διεκόπη λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς. Ίδια κατάληξη είχε και η αναμέτρηση μεταξύ του Κατάρ και της Νέας Ζηλανδίας, καθώς ο Μάικλ Μπόξαλ της δεύτερης κατήγγειλε αντίπαλο του που τσακώθηκαν για ρατσιστική επίθεση και στην ανάπαυλα αποφάσισαν να αποχωρήσουν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Κατάρ, Κάρλος Κεϊρόζ, ανέφερε πως κανείς δεν άκουσε κάτι τέτοιο και ρώτησε και τον κοουτς των Νεοζηλανδών, Ντάρεν Μπέιζλι, ο οποίος επίσης του δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό.

Confusion reigns at halftime of the Qatar x New Zealand game, as the NZ players refused to come out saying a Qatari player had racially abused one of their teammates



This was Qatar coach Carlos Queiroz’s statement to an Al Kass reporter 👇pic.twitter.com/8sAIsnZsI1