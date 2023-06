Οι παίκτες της U-21 της Ιρλανδίας αποχώρησαν από φιλικό ματς με την αντίστοιχη ομάδα του Κουβέιτ, όταν ένας αντίπαλος ποδοσφαιριστής επιτέθηκε ρατσιστικά σε αναπληρωματικό.

Το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην U-21 της Ιρλανδίας και την U-22 του Κουβέιτ στην Αυστρία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 3-0 ένας ποδοσφαιριστής των Αράβων επιτέθηκε ρατσιστικά σε αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή των Ιρλανδών, με αποτέλεσμα οι πράσινοι να αποχωρήσουν άμεσα.

«Η FAI με λύπη ανακοινώνει ότι το σημερινό φιλικό της U-21 εναντίον του Κουβέιτ εγκαταλείφθηκε μετά από ένα ρατσιστικό σχόλιο που έγινε από έναν παίκτη του Κουβέιτ προς έναν από τους αναπληρωματικούς μας.

Η FAI δεν ανέχεται κανένα ρατσισμό προς κανέναν από τους παίκτες ή το προσωπικό μας και θα αναφέρει αυτό το σοβαρό θέμα στη FIFA και την UEFA», ήταν η ενημέρωση της Ομοσπονδίας.

The FAI regrets to announce that today’s U21 international against Kuwait has been abandoned after a racist remark was made by a Kuwaiti player towards one of our substitutes.