Η Γιουβέντους πήρε τη φιλική νίκη με 2-0 απέναντι στην Άρσεναλ, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Τζιρόνα με το ίδιο σκορ, με τη Βιγιαρεάλ να κερδίζει 3-2 τη Νάπολι.

Όσο τα πάντα κινούνται γύρω από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία (18/12-17:00), οι σύλλογοι μετρούν αντίστροφα για την επανεκκίνηση των εγχώριων πρωταθλημάτων, με τα τελευταία τους φιλικά παιχνίδια να λαμβάνουν χώρα.

Ίσως στο πιο δυνατό ζευγάρι, η Άρσεναλ... έβγαλε τα μάτια της απέναντι στη Γιουβέντους, αφού με τα αυτογκόλ των Τσάκα και Χόλντιγκ γνώρισε την ήττα με 2-0.

Rob Holding put through his own net in added time of the 90 to complete Juventus’ win over Arsenal at the Emirates.pic.twitter.com/D8pxGCh4oy