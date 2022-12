Η φιλική αναμέτρηση της Χαρτς με την Αλμερία στην Μαρμπέγια διακόπηκε οριστικά στο 38ο λεπτό, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων ήρθαν στα χέρια για ένα... μαρκάρισμα.

Μόνο... φιλικός δεν ήταν ο αγώνας ανάμεσα στη Χαρτς με την Αλμερία. Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στην στην Μαρμπέγια, όπου κάνουν προετοιμασία, όμως το ματς διακόηκε στο 38', με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Ισπανών και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Όλα ξεκίνησαν από ένα δυνατό μαρκάρισμα στον Ελάι, ο οποίος έσπρωξε τον αντίπαλο του και μετά δέχθηκε σπρωξιά από τον Κόχραν. Οι δυο ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν και στη συνέχεια ακολούθησε γενικευμένη... σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες τον δυο ομάδων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του ματς.

Hearts’ friendly with Almeria was abandoned after all the players started fighting in in the first half… 😳😅pic.twitter.com/YH0AxNteEV