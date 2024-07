Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, η Αλμερία τσεκάρει την περίπτωση του Λορέν Μορόν του Άρη και σύντομα θα γίνουν και συναντήσεις.

Ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντέλιτς έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X όπου ανέφερε πως ο Λορέν Μορόν του Άρη βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλμερίας, η οποία υποβιβάστηκε στην La Liga 2 την σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε.

Η ισπανική ομάδα, την ιδιοκτησία της οποίας έχουν Σαουδάραβες, θέλει να επανέλθει στα μεγάλα «σαλόναι» του ισπανικού ποδοσφαίρου και γι' αυτό προσπαθεί να ενισχυθεί. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ αυτό, το ισπανικό κλαμπ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τον 30χρονο επιθετικό του Άρη στην οικογένειά του.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται ο νυν προπονητής της ομάδας, Αλμπέρτο Λασάρτε, που εκτελεί χρέη υπηρεσιακού, να έχει συνάντηση με τους ιθύνοντες των «κιτρίνων» προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον Μορόν. Προς στιγμήν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία.

