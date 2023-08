Ο Χάρι Κέιν μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του από την Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται στον πάγκο των Βαυαρών για το ματς με τη Λειψία για το Super Cup.

Ο Χάρι Κέιν πιάνει αμέσως δουλειά! Ο διεθνής Άγγλος σέντερ φορ την Παρασκευή (11/8) ταξίδεψε από το Λονδίνο στο Μόναχο, πέρασε ιατρικά, υπέγραψε, το Σάββατο (12/8) ανακοινώθηκε, έκανε την πρώτη του προπόνηση και μάλιστα βρίσκεται στον πάγκο των Βαυαρών για το ματς με τη Λειψία για το Super Cup Γερμανίας.

Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών με τη φανέλα της Τότεναμ δεν κατάφερε να σηκώσει ούτε έναν τίτλο και απόψε θα μπορούσε να σηκώσει την πρώτη κούπα της καριέρας τους, στο ντεμπούτο του με τους Βαυαρούς και στην πρώτη του μέρα ως μέλος του «οργανισμού» Μπάγερν!

H ενδεκάδα της Μπάγερν: Ούλραιχ - Παβάρ, Ντε Λιχτ, Ουπαμεκανό, Ντέιβις - Τάλιμερ, Κίμιχ - Σανέ, Μουσιάλα, Γκνάμπρι - Τιλ

Harry Kane will be on the bench for Bayern Munich in their German Super Cup clash with RB Leipzig tonight ✅ pic.twitter.com/6ndjoLHkwg