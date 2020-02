Ρεάλ Μαδρίτης: Έβρισε τη μάνα του Όντεγκααρντ ο Σέρχιο Ράμος (vid)

Η Σοσιεδάδ απέκλεισε με το τελικό 4-3 στο «Μπερναμπέου» τους «μερένγκες» του Ζινεντίν Ζιντάν στα προημιτελικά του φετινού Copa del Rey και ο Όντεγκααρντ έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία της ομάδας του.

Ο Σέρχιο Ράμος, σε φάση που δέχθηκε χτύπημα από τον αντίπαλό του, γύρισε και άρχισε να τον βρίζει, λέγοντας πράγματα για τη μητέρα του, όπως αναφέρει ο ισπανικός Τύπος...

"Hey Ødegaard, I sh*t on your wh*re mother"

Safe to say Ramos didn't take losing to Odegaard & Real Sociedad too well pic.twitter.com/3e6UOrSxpO

— ODDSbible (@ODDSbible) February 7, 2020