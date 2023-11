Ο Κούμπο έδωσε τη φανέλα του σε έναν μπόμπιρα, κι αυτός για να τον ευχαριστήσει ένα κουτί ποπ κορν (vid)

Ο Τακεφούσα Κούμπο έδωσε τη φανέλα του σε έναν μικρό fan του, κι εκείνος ανταπέδωσε με ένα κουτί ποπ κορν!

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της άσημης Μπουνόλ για το Copa del Rey με τον Τακεφούσα Κούμπο να «κλέβει» την παράσταση σε ένα μη αγωνιστικό στιγμιότυπο.

Ο νεαρός επιθετικός που έχει χαρακτηριστεί ως «Ιάπωνας Μέσι» έδωσε τη φανέλα του σε έναν μικρούλη υποστηρικτή της ομάδας κι εκείνος για να τον ευχαριστήσει πλησίασε τον πάγκο και του έδωσε ένα σακουλάκι ποπ κορν.

Φυσικά η στιγμή έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🇯🇵🔵 Takefusa Kubo, who gave his shirt to a young Sociedad fan, gave him back a bag of popcorn back to say thanks!



Football is really beautiful. 🥹❤️ pic.twitter.com/vzSVaLAMF1