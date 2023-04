Οζίλ για Μπενζεμά: «Το καλύτερο 9άρι της γενιάς μας»

Ο Μεσούτ Οζίλ έβγαλε το καπέλο στον πρώην συμπαίκτη του Καρίμ Μπενζεμά μετά το χατ-τρικ του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico.

Ο Μεσούτ Οζίλ ηγήθηκε των εγκωμιαστικών σχολίων προς τον Καρίμ Μπενζεμά, μετά το χατ-τρικ του Γάλλου επιθετικού στο Κλάσικο, το πρώτο Ευρωπαίου παίκτη σε ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ από εκείνο του Γκάρι Λίνεκερ το 1987.

Η γηπεδούχος Μπάρτσα είχε προηγηθεί με 1-0 στο πρώτο ματς των δύο ομάδων με στόχο μια θέση στον τελικό του Copa del Rey, ωστόσο, παρά την υπεροχή της στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου του δεύτερου αγώνα, ηττήθηκε από τη «βασίλισσα» με το εμφατικό 4-0, με τον Καρίμ Μπενζεμά να «υπογράφει» τα τρία από τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του.

«Ο βασιλιάς», έγραψε ο Οζίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Το αγόρι ο Μπένζι! Το καλύτερο Νο9 της γενιάς μας», τόνισε ο Γερμανός μέσος.

Ο Μπενζεμά έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που σημείωσε χατ-τρικ στο Clasico, και ο πρώτος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Φέρεντς Πούσκας το 1963 που σημείωσε χατ-τρικ στο «Καμπ Νου», κι όπως είναι λογικό πολλοί έσπευσαν να τον συγχαρούν γι' αυτό του το κατόρθωμα.

Εδώ το tweet του Οζίλ:

THE KING 👑👑👑 My Boy Benzi! The best No 9 of our generation 🔥🐐 #HalaMadrid @Benzema @realmadrid