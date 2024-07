Μπορεί η Κολομβία να γνώρισε τη σκληρή ήττα από την Αργεντινή στον τελικό του Copa America, ωστόσο ο Χάμες Ροντρίγκες κέρδισε με το σπαθί του το βραβείο του MVP της διοργάνωσης.

Έκανε ένα απίστευτο Copa America και αυτό δεν αλλάζει με την ήττα στον τελικό από την Αργεντινή. Ο Χάμες Ροντρίγκες στα 32 του χρόνια έδειξε πιο ώριμος από ποτέ, έγινε ο μαέστρος της Κολομβίας και έκανε ό,τι περνούσε από τα... πόδια του για να στέψει τη χώρα του Πρωταθλήτρια Αμερικής για πρώτη φορά μετά το 2001. Μπορεί να μην τα κατάφερε, ωστόσο οι άνθρωποι της CONMBELOL εκτίμησαν στο έπακρο τις εμφανίσεις του και τον ανέδειξαν κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης. Σε έξι παιχνίδια στο Copa America, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έσπασε ρεκόρ σε ασίστ, μοιράζοντας έξι γκολ στους συμπαίκτες του, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στην ιστορία της διοργάνωσης, ενώ πέτυχε και ένα τέρμα.

James Rodríguez wins Best Player of the Tournament of Copa América.



He finished with an all-time tournament record 6 assists 👏 pic.twitter.com/BzYg80y8Dk