Ντε Πολ για το σκάνδαλο με το ρατσιστικό σύνθημα: «Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ σόου»

Ο παίκτης της Αργεντινής και της Ατλέτικο Μαδρίτης Ροντρίγκο Ντε Πολ ανέλυσε τη διαμάχη για τα ρατσιστικά συνθήματα της «Αλμπισελέστε».

Ο Ροντρίγκο ντε Πολ αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του στο σκάνδαλο που προκλήθηκε μετά την κατάκτηση του Copa America με το σύνθημα με ρατσιστικές και ομοφοβικές αναφορές και υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του Έντσο Φερνάντες, που ήταν ο κύριος στόχος της κριτικής.

«Η πρόθεση ποτέ δεν ήταν να κάνουμε διακρίσεις. Δεν αναλύουμε τους στίχους αυτών των τραγουδιών. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ρατσισμό δεν αρέσει», ανέφερε παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ντε Πολ δεν συμμερίζεται τη στάση που υιοθετούν οι συμπαίκτες του Έντσο Φερνάντες στην Τσέλσι. Ο Φοφάνα, ο Ντισάσι και ο Μάλο Γκούστο σταμάτησαν να τον ακολουθούν τον Αργεντινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ο Φοφάνα δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία καταδίκασε τη στάση του Αργεντινού.

«Αν κάποιος συμπαίκτης του Έντσο προσβλήθηκε, θα πρέπει να τον πάρει τηλέφωνο και όχι να το δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι υπάρχει λίγη κακία εκεί, ή μια επιθυμία να φέρει τον Έντσο σε μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Είναι πολύ περίεργο, είναι σαν να κλωτσάς κάποιον όταν είναι νοκ άουτ», ανέλυσε.

«Είναι άνθρωποι που είναι μαζί σου όλη την ώρα στα αποδυτήρια, στα ταξίδια. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Το να σταματήσεις να τον ακολουθείς (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μου φαίνεται άσκοπο. Μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις άκου, επηρεαστήκαμε από όλο αυτό, γιατί δεν βάζεις ένα μήνυμα να ζητήσεις συγγνώμη από τον κόσμο και κόβεται εκεί. Δεν καταλαβαίνω τι είναι όλο αυτό το σόου», πρόσθεσε.

