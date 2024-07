Υποδοχή ηρώων επιφύλασσαν στον Λιονέλ Σκαλόνι και τους ποδοσφαιριστές του οι οπαδοί της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Copa America.

Στην κορυφή της Νότιας Αμερικής ανέβηκε και πάλι η Αργεντινή. Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να μην μπόρεσε να βγάλει όλο το παιχνίδι με την Κολομβία και να αντικαταστάθηκε στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, ωστόσο η Αλμπισελέστε βρήκε τον τρόπο να φτάσει στη νίκη και να σηκώσει το δεύτερο συνεχόμενο Copa America.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πέτυχε στην παράταση το μοναδικό γκολ του τελικού και χάρισε στην Αργεντινή το 16ο Copa America της ιστορίας της, με την Αλμπισελέστε να αφήνει την Ουρουγουάη στην 2η θέση με 15 και να μένει μόνη στην κορυφή. Αναμενόμενα οι οπαδοί της Αργεντινής επιφύλασσαν μια μεγάλη υποδοχή στους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας μετά τον νέο θρίαμβο.

Με το που προσγειώθηκε η αποστολή της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες, οι φίλαθλοι της Αλμπισελέστε μετέτρεψαν τη νύχτα σε μέρα με δεκάδες πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, εντυπωσιάζοντας τον Λιονέλ Σκαλόνι και τους ποδοσφαιριστές του.

THE RECEPTION FOR ARGENTINA NATIONAL TEAM IN ARGENTINA 🇦🇷pic.twitter.com/lIzQpUEatk