Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής θα κρατήσει τον Λιονέλ Μέσι εκτός της αποστολής της Αργεντινής για τα σημαντικά παιχνίδια κόντρα στη Βραζιλία και την Ουρουγουάη.

Χωρίς τον απόλυτο ηγέτη της θα παραταχθεί η Αργεντινή, που έχει μπροστά της δύο σημαντικές «μάχες» απέναντι στην Ουρουγουάη (22/03) και τη Βραζιλία (26/03) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🚨 LIONEL MESSI OUT FOR ARGENTINA. FINAL LIST VS. URUGUAY AND BRAZIL. 🇦🇷 pic.twitter.com/X0Ek9fXG67