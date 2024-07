Kendrick Lamar και Drake έχουν κόντρα εδώ και καιρό και η Εθνική Αργεντινής διάλεξε πλευρά τασσόμενη στο πλευρό του πρώτου, αφού ο δεύτερος στοιχημάτισε και τελικά έχασε 300.000 δολάρια εναντίον της!

Οι ήττες του Drake συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Εβδομάδες αφότου ταπεινώθηκε δημόσια από τον Kendrick Lamar, ταπεινώθηκε δημόσια από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Καναδός ράπερ δημοσίευσε στο Instagram ότι είχε στοιχηματίσει 300.000 δολάρια - για να κερδίσει 2,88 εκατομμύρια δολάρια - ότι ο Καναδάς θα κέρδιζε την Αργεντινή στον ημιτελικό του Copa América της Τρίτης.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια βέβαια επικράτησε 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Κόπα Αμέρικα της Κυριακής.

Μετά το τέλος του αγώνα, το team των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αργεντινής δημοσίευσε μια εικόνα της ομάδας να πανηγυρίζει και λεζάντα το: «Not like us», το τέταρτο diss κομμάτι του Kendrick Lamar που απευθύνεται στον Drake, το οποίο μεταδόθηκε σχεδόν 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify και ήταν το αποκορύφωμα μιας δημόσιας διαμάχης που οι περισσότεροι παρατηρητές έβλεπαν ως ισοδύναμο με ένα 7-0 από τον Καλιφορνέζο.

Not like us, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK