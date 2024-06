Η Νότια και η Βόρεια Αμερική θα «συγκρουστούν» στο επερχόμενο Copa America, για να καθορίσουν την καλύτερη ομάδα στο δυτικό ημισφαίριο σε ένα τουρνουά που θα συγκλονίσει το κοινό.

Το Copa America επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά από οκτώ χρόνια, καθώς οι εθνικές ομάδες της CONMEBOL και έξι προσκεκλημένες από την CONCACAF θα έρθουν αντιμέτωπες για να καθορίσουν την καλύτερη ομάδα στο δυτικό ημισφαίριο.





Ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και σε αυτό το τουρνουά, με τον Pulga να καθοδηγεί την Αλμπισελέστε στη διοργάνωση με την... ταμπέλα των παγκόσμιων πρωταθλητών, μετά την κατάκτηση του Mundial στο Κατάρ το 2022.

Ωστόσο, δεν θα λάμψει μόνο ο Μέσι, η Βραζιλία έχει αρκετά ποιοτικό ρόστερ για ακόμα μια φορά, ενώ ομάδες όπως η Ουρουγουάη και η Κολομβία βρίσκονται σε άνοδο. Η παρουσία των ΗΠΑ και του Μεξικού θα δώσουν άλλη νότα, σε ένα συναρπαστικό τουρνουά που ο τελικός του είναι προγραμματισμένος στις 14 Ιουλίου στο Μαϊάμι και το «Hard Rock Stadium».





Πώς όμως διαμορφώνεται το πεδίο; Το Gazzetta σας παρουσιάζει την ελληνική... εκπροσώπηση στο Copa America, τους μεγάλους απόντες αλλά και τις ομάδες με τους super star τους που θα πρωταγωνιστήσουν στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή είναι στον 1ο όμιλο μαζί με τη Χιλή, ενώ η Βραζιλία στον 4ο «παρέα» με την Κολομβία. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι» της Νότιας Αμερικής θα συναντηθούν μόνο αν προκριθούν στον τελικό του τουρνουά.

1ος όμιλος: Αργεντινή, Περού, Χιλή, Καναδάς

2ος όμιλος: Μεξικό, Εκουαδόρ, Βενεζουέλα, Τζαμάικα

3ος όμιλος: ΗΠΑ, Ουρουγουάη, Παναμάς, Βολιβία

4ος όμιλος: Βραζιλία, Κολομβία, Παραγουάη, Κόστα Ρίκα

Σε ακόμα ένα Copa America θα υπάρχει... ελληνικό στοιχείο στη διοργάνωση, αυτή τη φορά με τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Super League να δίνουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Η ΑΕΚ θα έχει διπλή εκπροσώπηση και συγκεκριμένα τους Ορμπελίν Πινέδα (Μεξικό) και Αλεξάντερ Κάλενς (Περού), μαζί με τον Άρη που θα έχει τον Άλβαρο Ζαμόρα (Κόστα Ρίκα) θα έχουν τα βλέμματά τους στραμμένα στο τουρνουά.

Ο Πινέδα τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές με τη φανέλα της Ένωσης, σημείωσε τέσσερα τέρματα, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ. Όσον αφορά τον Κάλενς, ο Περουβιανός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε σε συνολικά 25 αγώνες με τα Κιτρινόμαυρα και σημείωσε δύο γκολ. Ο Ζαμόρα ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη τη σεζόν που μόλις τελείωσε και σε συνολικά 40 συμμετοχές, σκόραρε τέσσερα γκολ, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

Αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές που θα μας κάνουν να ξενυχτήσουμε μπροστά στην τηλεόραση για να τους παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε παίκτες από Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού και Καναδά, που θα μας κάνουν να… χάσουμε τον ύπνο μας κατά τη διάρκεια του Copa America.

Λιονέλ Μέσι

Η πιο αναμενόμενη επιλογή από όλες και δεν αποτελεί για σκάνδαλο. Όχι μόνο επειδή η Αργεντινή προέρχεται από τις κατακτήσεις των τετράθυρων Copa America και Mundial, αλλά γιατί θα περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται μετά την παρουσία του στο MLS. Με ένα σημαντικό κίνητρο θα ξενυχτήσουμε μπροστά από τους δέκτες, διότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με την Αλμπισελέστε. Εγγυημένη ψυχαγωγία.

Βινίσιους

Αδιαμφισβήτητα κορυφαίος ποδοσφαιριστής αυτής της εθνικής Βραζιλίας, αλλά και το επίκεντρο για τη στάση του απέναντι σε γνωστούς και αγνώστους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βινίσιους είναι ένας… παλιός ποδοσφαιριστής, που δεν φοβάται να κάνει υπερβολές σε έναν τελικό του Champions League για να κερδίσει το χειροκρότημα, αλλά ξέρει πώς να «προκαλεί» τους αντιπάλους του και να τους βάζει στο παιχνίδι του. Θα είναι άμεσα υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει σε μια... διαφορετική Βραζιλία σε αυτό το Copa America.

Λουίς Σουάρες

Μια περίπτωση αρκετά παρόμοια με αυτή του φίλου του, Λιονέλ Μέσι, όμως με άλλα… καρυκεύματα. Μάλλον θα είναι η τελευταία του ευκαιρία να φορέσει τη Σελέστε φανέλα, μετά από πολλά πήγαινε-έλα από την άφιξη του Μαρσέλο Μπιέλσα στην τεχνική ηγεσία της Ουρουγουάης. Ο Αργεντινός τεχνικός πήγε να τον αφήσεις εκτός, ωστόσο ο Λούτσο αντέδρασε και τελικά κατέληξε να κληθεί ύστερα από μια εκπληκτική σεζόν με την Γκρέμιο και στη συνέχεια με την Ίντερ Μαϊάμι. Μετά από ένα καλό ξεκίνημα στο MLS, πρέπει επίσης να δείξει ότι είναι σε θέση να συνεισφέρει, έστω και ως αλλαγή στην εθνική του ομάδα. Μπορεί να το κάνει;

Έντρικ

Ποιος δεν θα ήθελε να δει τον νεαρό που αγόρασε η Ρεάλ Μαδρίτης σε μια μεταγραφική κίνηση που λίγο-πολύ την περιμέναμε όλοι. Γέννημα θρέμμα της Ταγκουατίνγκα έχει κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα με γκολ κόντρα στις μεγάλες δυνάμεις με τη Βραζιλία. Το όνομά του έκανε τον γύρο του κόσμου, όταν και επιβεβαιώθηκε η μετακόμισή του στους Μερένγκες από την Παλμέιρας. Είναι 17 ετών, αλλά δεν είναι πια πολλά υποσχόμενος μιας και τα πρώτα του δείγματα είναι κάτι παραπάνω από θετικά, πρέπει να δείξει σε όλους γιατί τον έβαλαν στο στόχαστρο και να αποδείξει πως αξίζει μια θέση στην αρχική 11άδα της Σελεσάο.

Πάολο Γκερέρο

Επιθεωρητής χιλίων μαχών και ο άνθρωπος που μπορεί να γίνει ιστορικός σκόρερ στην ιστορία των Copa America. Στα 40 του, ο στράικερ είναι στα 14 γκολ και είναι μόλις τρία πίσω από τους Νορμπέρτο Μέντες (Αργεντινή) και Ζιζίνιο (Βραζιλία). Ο Φοσάτι τον έχει ήδη εμπιστευτεί από την άφιξή του μετά από ένα διάστημα που δεν ελήφθη υπόψη λόγω ηλικίας. Θα είναι το 6ο του Copa America μετά τη συμμετοχή του το 2007, το 2011, το 2015, το 2016 και το 2019. Γεγονός είναι ότι ήταν ο πρώτος σκόρερ σε τρεις από αυτές τις διοργανώσεις και συγκεκριμένα το 2011, το 2015 και το 2019.

Οι λίστες που ανακοίνωσαν οι προπονητές των εθνικών ομάδων που θα βρεθούν στο Copa America ήταν γεμάτες εκπλήξεις... αναδεικνύοντας την απουσία αρκετών ποδοσφαιριστών που έχουν σημαδέψει την ιστορία του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Ντιμπάλα, Βιδάλ, Οτσόα και Λοθάνο είναι μερικά από τα «ηχηρά» ονόματα που δεν θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ μετά από απόφαση των προπονητών τους.

Νεϊμάρ

Για ακόμη ένα μεγάλο τουρνουά, ο Νεϊμάρ θα είναι απών λόγω προβλήματος τραυματισμού. Ο star της εθνικής Βραζιλίας αναρρώνει από τον τελευταίο σοβαρό τραυματισμό του αν και σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στη δράση και να ενσωματωθεί στις τάξεις της Αλ Χιλάλ. Αξίζει να σημειωθεί πως η απουσία του στο Copa America αφήνει μια... σκιά αμφιβολίας για το μέλλον του στη Σελεσάο.

Πάουλο Ντιμπάλα

Ο Αργεντινός επιθετικός δεν βρίσκεται στις επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι για το Copa America του 2024, παρά την καλή του σεζόν με τη φανέλα της Ρόμα, όπου σημείωσε 13 γκολ στη Serie A. Ο Σκαλόνι βρέθηκε στη δύσκολη θέση να επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα επιθετικών και τελικά στις επιλογές του βρίσκονται οι Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Χουλιάν Άλβαρες και, φυσικά, ο Λιονέλ Μέσι.

Αρτούρο Βιδάλ

Ο Χιλιανός που είχε φιλοξενηθεί στο Gazzetta, θα είναι άλλη μια από τις μεγάλες απουσίες του Copa America στις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να καταγράψει αρκετές συμμετοχές με την Κόλο Κόλο, τόσο στο πρωτάθλημα Χιλής όσο και στο CONMEBOL Libertadores, δεν... συγκίνησαν τον προπονητή της Χιλής, Ρικάρντο Γκαρέκα, που δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή του. Παρά την καριέρα και την εμπειρία του, δεν θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τη Ρόχα σε ένα σπουδαίο τουρνουά όπως το Copa America.

Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος θα κλείσει τα 39 τον Ιούλιο και όπως είχε αποκαλύψει στο Gazzetta βρέθηκε κοντά στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ήταν ο βασικός τερματοφύλακας του Μεξικού στα Μουντιάλ 2014, 2018 και 2022 και ήταν στην αποστολή το 2006 και το 2010. Παρά την τεράστια εμπειρία και προσφορά στην ομάδα, ο προπονητής του Μεξικού, Χάιμε Λοθάνο αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το Copa America του 2024.

Ίρβινγκ Λοθάνο

Ο επιθετικός της Αϊντχόφεν ήταν ένας από τους «πυλώνες» της μεξικανικής ομάδας, ωστόσο έμεινε εκτός αποστολής για το Copa America. Ο προπονητής Χάιμε Λοθάνο εξήγησε ότι αυτή η απόφασή του οφείλεται στην πρόθεση να ξεκινήσει ανανέωση στην ομάδα. Στην πρώτη του λίστα με 31 παίκτες, ο Λοθάνο συμπεριέλαβε 10 παίκτες από την U-23, με στόχο να προετοιμάσει νεαρούς ποδοσφαιριστές για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στο Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

