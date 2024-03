Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ηττήθηκε με 2-0 από τον Καναδά, ο επιθετικός της ΑΕΚ Λιβάι Γκαρσία έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες και πήρε πάνω του το φταίξιμο της ήττας.

Σε μια ηγετική κίνηση προχώρησε ο Λιβάι Γκαρσία. Ο επιθετικός της ΑΕΚ ήταν μοιραίος για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, καθώς σπατάλησε δυο μεγάλες ευκαιρίες στην αναμέτρηση με τον Καναδά, η εθνική του ηττήθηκε με 2-0 και δεν προκρίθηκε στο Copa America. Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου ανέλαβε κάθε ευθύνη και τόνισε πως θα μάθει από τα λάθη του.

Στο 18ο λεπτό, με το ματς στη «λευκή» ισοπαλία, ο Λιβάι ξεκίνησε κούρσα πίσω από το κέντρο, κατέβασε μια βαθιά μπαλιά, εκτέλεσε με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή και αστόχησε. Στο 85' και ενώ το ματς ήταν στο 1-0 υπέρ του Καναδά ο επιθετικός της Ένωσης έκανε το 1-2 με συμπαίκτη του, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πλάσαρε, όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα.

Jacob Shaffelburg just completely lets the dangerous Levi Garcia go by, and TNT almost tied Canada here in this Copa America play-off. #CANTRIv pic.twitter.com/A3fwmYkUUM