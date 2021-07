Αργεντινή – Ιταλία: «Ψήνεται» φιλικό στη μνήμη του Μαραντόνα!

Η κάτοχος του Copa America και η κάτοχος του Euro ενδεχομένως να συναντηθούν σε ένα τρομερό φιλικό παιχνίδι στη μνήμη του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, στο γήπεδο της Νάπολι!

Από αργά το βράδυ της Τρίτης κυκλοφορεί η φήμη περί των σκέψεων να διεξαχθεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες που έφτασαν σε μεγάλες επιτυχίες επί ευρωπαϊκού αλλά και λατινοαμερικανικού εδάφους το φετινό καλοκαίρι.

Η Αργεντινή κατέκτησε το πρώτο της Copa America έπειτα από 28 χρόνια, η Ιταλία πήρε το δεύτερο Euro της ιστορίας της και φαίνεται πως «ψήνεται» φιλικό ματς μεταξύ τους στο... Diego Armando Maradona Stadium της Νάπολι, στη μνήμη του «Θεού» του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

UEFA and CONMEBOL are in advanced talks for a match between the new European and South American champions.



Italy vs. Argentina would be played in Naples in honor of Diego Maradona, per @tariqpanja pic.twitter.com/tgMhLojnVK