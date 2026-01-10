Σε ματς-ροντέο γεμάτο γκολ και ένταση μέχρι τέλους, η Αίγυπτος λύγισε με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έδωσε ραντεβού με τη Σενεγάλη στα ημιτελικά του Copa Africa.

Η Αίγυπτος ονειρεύεται ξανά τον θρόνο της αφρικανικής ηπείρου! 16 χρόνια χωρίς στέμμα παρά είναι πολλά για πολυνίκη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η οποία σε ένα συγκλονιστικό ματς πέταξε εκτός την κάτοχο του τροπαίου κι έδειξε με τον πλέον κατανοητό τρόπο τις διαθέσεις της. Με «όπλο» την επιθετική γραμμή οι Φαραώ πήραν το θρίλερ με 3-2 κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού και κλείδωσαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σενεγάλη.

Ο αγώνας μάλιστα ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Αίγυπτο, η οποία άνοιξε το σκορ στο 4΄με τον Μαρμούς και στο 32΄διπλασίασε τα τέρματά της με σκόρερ τον Ράμπια για το 2-0. Οκτώ λεπτά αργότερα οι Ιβοριανοί ξαναμπήκαν στο ματς με αυτογκόλ του Φατούχ, με τους τυπικά γηπεδούχους να επιστρέφουν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Στο 52΄ο Σαλάχ με πλασέ από κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και φάνηκε να καθαρίζει το ματς, αλλά η Ακτή Ελεφαντοστού δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη.

Στο 73΄συγκεκριμένα κι έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ των Φαραώ, ο Ντουέ μίλησε με προβολή για το 3-2 και σάλπισε την αντεπίθεση των Ιβοριανών. Παρά την πίεση ωστόσο που κατέβαλαν μέχρι το φινάλε δεν βρήκαν ποτέ το γκολ της ισοφάρισης, με την Αίγυπτο να αντέχει και να δίνει ραντεβού με τη Σενεγάλη στους «4» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

