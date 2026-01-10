«Σφραγίδα» Μπρούνο Ονιεμαέτσι είχε το προβάδισμα της Νιγηρίας κόντρα στην Αλγερία, με τον αμυντικό του Ολυμπιακό να σερβίρει το προβάδισμα των Super Eagles.

Ακόμα μια «ερυθρόλευκη» πινελιά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αυτή τη φορά ωστόσο όχι από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, αλλά από τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπρούνο Ονιεμαέτσι! Ο 26χρονος με δική του ασίστ σέρβιρε το προβάδισμα στη Νιγηρία απέναντι στην Αλγερία για τα προημιτελικά του θεσμού, όταν στο 47΄έβγαλε εξαιρετική σέντρα για τον Οσιμέν, ο οποίος με τρομερή κεφαλιά έγραψε το 1-0 των Super Eagles.