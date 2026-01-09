Μάλι - Σενεγάλη 0-1: Ο Εντιαγέ την έστειλε στα ημιτελικά του Copa Africa!
Το ταξίδι της Σενεγάλης προς τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής συνεχίζεται! Αν και οι Σενεγαλέζοι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στο Μάλι που πάλευε για ένα ολόκληρο ημίχρονο με δέκα παίκτες, στο τέλος το γκολ του Εντιαγέ από το πρώτο μέρος κρίθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη νίκη με 1-0 και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο ποδοσφαιριστής της Έβερτον έβαλε μπροστά στο σκορ στην ομάδα του στο 27΄ με σουτ μέσα από την περιοχή έπειτα από τεράστιο λάθος του γκολκίπερ, Ντιαρά, με την αποστολή της Σενεγάλης να απλοποιείται ακόμα περισσότερο στο 45΄+3΄μετά την αποβολή του Μπισούμα που συμπλήρωσε κάρτες.
Στο β΄μέρος οι Σενεγαλέζοι είχαν τις ευκαιρίες τους για να κλειδώσουν το ματς με ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε ποτέ. Ακόμα κι έτσι η νίκη στα... σημεία αρκούσε για να τη στείλει στους «4» της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει τον νικητή του Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού.
