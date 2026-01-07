Ο Άκορ Άνταμς αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της Νιγηρίας, εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας του.

Η Νιγηρία πέρασε σαν σίφουνας απέναντι στην Μοζαμβίκη και επικράτησε με το επιβλητικό 4-0, σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριο της στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου και θα αντιμετωπίσει την Αλγερία.

Ένας εκ των διακριθέντων της αναμέτρησης ήταν ο 25χρόνος επιθετικός της Σεβίλλης, Άκορ Άνταμς, ο οποίος είχε άμεση συμμετοχή στα τρία από τα τέσσερα γκολ του αγώνα (1 γκολ, 2 ασίστ). Μάλιστα το τέρμα που πέτυχε το πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο που έκανε πολλούς να αναρωτιούνται που αποσκοπούσε αυτού του είδους ο πανηγυρισμός.

Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο παίκτης σε δηλώσεις του μετά την λήξη του παιχνιδιού που δήλωσε ότι αυτός ο πανηγυρισμός ήταν αφιερωμένος στην μητέρα του που βρισκόταν στο νοσοκομείο εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (06/01), οι «Αετοί» επιβεβαίωσαν ότι δόθηκε ειδική άδεια στον Άνταμς να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ της Νιγηρίας λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος υγείας.

«Στον Άκορ Άνταμς δόθηκε ειδική άδεια να εγκαταλείψει το καμπ για να πάει να μείνει με τη μητέρα του, η οποία νοσηλεύτηκε χθες. Του στέλνουμε προσευχές και δύναμη και ευχόμαστε στη μητέρα του γρήγορη ανάρρωση», έγραφε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Update from the Super Eagles camp:🚨



Akor Adams has been granted permission to leave camp to go be with his mum, who was hospitalised yesterday.

We’re sending prayers and strength to him and wishing his mum a quick recovery🙏🏽🦅❤️#AFCON2025 #AFCON25 #SuperEagles #Osimhen pic.twitter.com/ACO4JbkX7G January 6, 2026

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο νεαρός διεθνής είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο της χώρας του, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η μητέρα του ποδοσφαιριστή πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται κανονικά στο σπίτι της μαζί με όλη την οικογένεια της και να αγωνιστεί κανονικά στον προημιτελικό απέναντι στην Αλγερία το Σάββατο (10/01).