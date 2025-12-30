Το εισιτήριο για τους «16» του Copa Africa σφράγισε η Νιγηρία επικρατώντας 3-1 επί της Ουγκάντας. Στα νοκ-άουτ και η Τυνησία μετά την ισοπαλία με την Τανζανία (1-1).

Το ταξίδι της Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής συνεχίζεται! Με τον Μπρούνο Ονιαμαέτσι στην αρχική ενδεκάδα και τον Σίριλ Ντέσερς εκτός αποστολής λόγω μυϊκού προβλήματος, οι Super Eagles επικράτησαν 3-1 επί της Ουγκάντας, έκαναν το 3/3 στον όμιλο και προκρίθηκαν στη φάση των «16».

Οι Νιγηριανοί άνοιξαν το σκορ στο 28΄με τον Ονουάτσο, προτού ο αγώνας κριθεί οριστικά στη φάση του 58΄. Όταν ο τερματοφύλακας της Ουγκάντας, Μαγκουλά, απέκρουσε τη μπάλα με τα χέρια έξω από την περιοχή του σε τελείωμα του Οσιμέν κι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη.

Με την αριθμητική ανισορροπία να αλλάζει τα δεδομένα η Νιγηρία βρήκε ακόμα δυο γκολ μέσα διάστημα πέντε λεπτών με ντοπιέτα του Ονιεντικά, με την Ουγκάντα απλώς να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στο 75΄με τον Μάτο και να αποχαιρετάει τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά.

Το εισιτήριο για τους «16» στην Τυνησία

Την ίδια ώρα η Τυνησία απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 1-1 απέναντι στην Τανζανία και προκρίθηκε με τη σειρά της στα νοκ-άουτ. Οι Τυνήσιοι είχαν προηγηθεί στο 43΄με εύστοχο πέναλτι του Γκαρμπί, όμως η Τανζανία έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό ισοφαρίζοντας στο 48΄με τον Σαλούμ για το τελικό 1-1 που την περιόρισε στην τρίτη θέση.