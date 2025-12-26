Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε αλληλοεξοντώθηκαν (1-1) και δεν μπόρεσαν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση του AFCON.

Αμφότερες ηττήθηκαν στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Καμία δεν μπόρεσε να βγάλει την ιδανική αντίδραση στη 2η αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωση. Ο λόγος για την Ανγκόλα και τη Ζιμπάμπουε που αλληλοεξουδετερώθηκαν στο μεταξύ τους παιχνίδι και αναγκάστηκαν να… συμβιβαστούν με την ισοπαλία (1-1). Πήραν έτσι τον πρώτο τους βαθμό αλλά όχι και το μέγιστο, που θα αύξανε τις πιθανότητές τους για πρόκριση στα νοκ-άουτ του AFCON.

Πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι, με την Ανγκόλα να ανοίγει το σκορ στο 24ο λεπτό χάρη στον Ντάλα αλλά τη Ζιμπάμπουε να ισοφαρίζει στα χασομέρια του πρώτου μέρους. Μετά την ανάπαυλα καμία τους δεν βρήκε το γκολ της νίκης, με τους Ανγκολέζους να πιέζουν περισσότερο.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου