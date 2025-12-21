Ο προπονητής των Κομόρων, Στεφάν Κουζίν, μίλησε για το επερχόμενο Copa Africa, παρομοιάζοντας παράλληλα την ομάδα του με την Εθνική Ελλάδος του 2004.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεκινάει σήμερα (21/12), με ένα μόνο παιχνίδι, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις διοργανώσεις, εκείνο της διοργανώτριας χώρας, Μαρόκο, εναντίον στα νησιά Κομόρες.

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στην γαλλική εφημερίδα «L'Equipe», ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, Στεφάν Κουζίν, μίλησε για το επερχόμενο τουρνουά, για το πως οι παίκτες του θα αντιμετωπίσουν τον εναρκτήριο αγώνα απέναντι στην διοργανώτρια χώρα που είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ παράλληλα έκανε και αναφορά στην εθνική Ελλάδος του 2004 που κόντρα σε όλα τα προγνωστικά κατέκτησε το Euro ως το απόλυτο outsider.

«Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λογικά, μπορούμε ακόμη και να μείνουμε σπίτι. Είναι η καλύτερη αφρικανική ομάδα και μία από τις καλύτερες στον κόσμο, έχοντας φτάσει μέχρι τα ημιτελικά στο Κατάρ το 2022. Έρχονται με 18 συνεχόμενες νίκες και μόλις πέρασαν την Ιταλία στην κατάταξη FIFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση, ενώ εμείς είμαστε στην τριψήφια, στην 108η. Θεωρητικά, δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι σαφές ότι πρέπει να παίξουμε με μεγάλη ταπεινότητα, αλλά και με λίγη τρέλα».

«Το βράδυ της Πέμπτης ήμασταν στο ξενοδοχείο και παρακολουθήσαμε όλοι μαζί το Πορτογαλία-Ελλάδα, τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004. Το ποδόσφαιρο ζει και βασιλεύει επειδή υπάρχουν ιστορίες όπως αυτές: η Δανία το 1992, η Σενεγάλη ενάντια στη Γαλλία το 2002, η Ζάμπια, το Καμερούν το ’82… Υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα, η νοοτροπία μπορεί ακόμα να κάνει τη διαφορά».

🚨 Stefano Cusin, sélectionneur des Comores 🇰🇲, 𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘́ 𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 🇵🇹 - 🇬🇷 𝗚𝗥𝗘̀𝗖𝗘 (0-1) 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟬𝟰 à ses joueurs avant de jouer le Maroc 🇲🇦👀



La Grèce s’était imposée en finale du tournoi face au pays hôte.



(@lequipe) pic.twitter.com/X0Wvx33glq — BeFootball (@_BeFootball) December 21, 2025

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί όντως να γίνει η μεγάλη ανατροπή και να στεφθεί πρωταθλήτρια μία ομάδα που δεν είναι μέσα στα φαβορί, ο Καναδός τεχνικός σημείωσε πως: «Φυσικά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για μικρές ομάδες σαν τη δική μας, ισχύει και για τις μεγάλες ομάδες. Με εντυπωσιάζει η απλότητα των μεγάλων πρωταθλητών, κάτι που φαίνεται ακόμα περισσότερο όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η ομορφιά του αφρικανικού ποδοσφαίρου είναι ότι συνδυάζει το ιερό με το καθημερινό, μεγάλους πρωταθλητές εκπαιδευμένους από ντόπιους προπονητές, άγνωστους και όχι πάντα ενημερωμένους, ενώ πολλοί νέοι που γεννήθηκαν στην Ευρώπη χαίρονται να ενταχθούν στις εθνικές ομάδες των γονιών τους και να προσαρμοστούν εύκολα στις λογιστικές προκλήσεις που συνοδεύουν το αφρικανικό ποδόσφαιρο».

🎙️ Stefano Cusin 🇰🇲 : « Si on va jouer bloc bas ? Ça ne veut rien dire. Ça dépendra des moments. On ne peut pas poser le bus face à une équipe comme ça et attendre. Quand on devra s’accrocher on fera. On a une équipe technique donc ça serait bête de n’utiliser que le défensif. » pic.twitter.com/6cWkyCqzO3 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) December 20, 2025

Κάτι παρόμοιο φυσικά είχε συμβεί και στην προηγούμενη έκδοση του θεσμού, όπου η Ακτή Ελεφαντοστού, που πλέον έχει στις τάξεις της τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν, κατέκτησε τον τίτλο έχοντας χάσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια του ομίλου της περνώντας στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων.