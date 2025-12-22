Ο Βραζιλιάνος δεξιός φουλ-μπακ πρόκειται να αγωνιστεί και πάλι, έπειτα από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς θα υπογράψει σε σύλλογο της Πορτογαλίας.

Μετά την αθώωσή του αναφορικά με τα σκάνδαλα περί σεξουαλικής κακοποίησης, λόγω μη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ο Ντάνι Άλβες είναι έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Για την ακρίβεια, ο Βραζιλιάνος φουλ-μπακ θέλει ουσιαστικά να πει «αντίο» στο άθλημα το οποίο υπηρέτησε και καταξιώθηκε, όντας ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών στη θέση του, και θα το πράξει σε πορτογαλικά γήπεδα.

Όπως μετέδωσε το ESPN Brasil, ο 42χρονος πλέον Άλβες οριστικοποίησε τις τελευταίες λεπτομέρειες της αγοράς της Σαο Ζοάο Βερ, ομάδας τρίτης κατηγορίας, όπου θα γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος και είναι επίσης πιθανό να υπογράψει εξάμηνο συμβόλαιο για να παίξει για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Βραζιλιάνος έχει την υποστήριξη μιας ομάδας επενδυτών από την πατρίδα του για να ολοκληρώσει αυτή την κίνηση, με στόχο ο συγκεκριμένος σύλλογος να αρχίσει την ανοδική πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα.