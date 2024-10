Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία της αποστολής της Νιγηρίας σε αεροδρόμιο της Λιβύης, η αφρικανική ομοσπονδία έδωσε στα χαρτιά το ματς στους Super Eagles, τιμωρώντας την ομοσπονδία της Λιβύης με χρηματική ποινή.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η αποστολή της Νιγηρίας είχε υποστεί τεράστια ταλαιπωρία σε αεροδρόμιο της Λιβύης, πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προκριματικά του Copa Africa.

Η απόφαση των ανθρώπων της Νιγηρίας ήταν να μην αγωνιστεί και να αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) υποσχέθηκε να ερευνήσει το θέμα.

Αισίως, η ομοσπονδία αποφάνθηκε να δώσει τη νίκη, άνευ αγώνος, στη Νιγηρία (3-0) τιμωρώντας παράλληλα με χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων την ομοσπονδία της Λιβύης, η οποία έχει 60 ημέρες για να πληρώσει το πρόστιμο.

