Ο εφιάλτης της Νιγηρίας: «Κόλλησε» στο αεροδρόμιο για 12 ώρες η αποστολή δίχως φαγητό και νερό

Η αποστολή της Νιγηρίας ταξίδεψε προς τη Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών της Αφρικής, με τους ποδοσφαιριστές των «αετών» ωστόσο να βιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη, μένοντας «κολλημένοι» για 12 ώρες στο αεροδρόμιο, δίχως φαγητό και νερό.

Τον απόλυτο εφιάλτη βιώσε η αποστολή της Νιγηρίας. Οι «αετοί» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη τη Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών της Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή της Νιγηρίας είχε προγραμματισμένη πτήση προς την Βεγγάζη που βρίσκεται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Όπως έγινε γνωστό ωστόσο, οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν στους «αετούς» να πάρουν τη συγκεκριμένη πτήση, με αποτέλεσμα η αποστολή της Νιγηριάς να προσγειώνεται σε άλλο αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται 200 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του αγώνα.

«Όταν μπήκαμε στο αεροδρόμιο μας ανακοίνωσαν την ακύρωση της πτήσης μας. Ήταν μια απόφαση των τοπικών αρχών. Μας προσγείωσαν σε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται 200 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη που πρέπει να φτάσουμε. Μετά μας ανακοίνωσαν πως δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε σε κάποιο ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε. Μόνο τον πιλότο άφησαν ο οποίος κατάγεται από την Τυνησία», δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Ενκόνγκ.

Όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Νιγηρίας, η αποστολή της ομάδας έμεινε για 12 ώρες στο αεροδρόμιο δίχως φαγητό και νερό, ζώντας τον απόλυτο εφιάλτη. «Είμαστε χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και χωρίς ίντερνετ», έγραψε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Βίκτορ Μπονιφάσε. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Νιγηρία, η αποστολή της ομάδας έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί υπό αυτές τις συνθήκες, με την συνομοσπονδία της Αφρικής να καλείται να βρει λύση για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

The Nigerian National team has been stranded in Libya for over 12 hours since their arrival in the country.



Authorities in Libya per reports have denied Nigeria entry.



The Super Eagles will face Libya on Tuesday at 19:00 GMT. #GTVSports pic.twitter.com/oE0QdS95gg