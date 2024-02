Όπως ήταν αναμενόμενο ο κεντρικός αμυντικός της Νιγηρίας και του ΠΑΟΚ, Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ, βρίσκεται στην κορυφαία ενδεκάδα του Copa Africa 2023.

Ο Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ έκανε φοβερό τουρνουά στο Copa Africa. O κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ ηγήθηκε στην πορεία της Νιγηρίας μέχρι τον τελικό, στον οποίο μάλιστα σκόραρε και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, παρόλο που η εθνική του ομάδα δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο.

Όπως είναι λογικό από τη στιγμή που ήταν MVP του τουρνουά ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης. Ο αρχηγός των Σούπερ Αετών ήταν βασικός, αναντικατάστατος και αρχηγός σε 6/7 παιχνίδια της εθνικής του στο Copa Africa, ενώ βρήκε και τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα.

Στην ενδεκάδα βρίσκεται και ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα Λεμεσού, Εμίλιο Ενσούε.

🇨🇮 X3

🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

🇬🇶 X1



Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/s6lfu2ffj7