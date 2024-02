Μετά τον τελικό του Copa Africa o αρχηγός της Νιγηρίας και κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ, βραβεύτηκε ως MVP του τουρνουά.

Η Νιγηρία μπορεί να έχασε στον τελικό του Copa Africa, από την οικοδέσποινα Ακτή Ελεφαντοστού, όμως είχε στις τάξεις της τον MVP του τουρνουά. Ο λόγος για τον Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ.

Μετά την ήττα από τη νέα πρωταθλήτρια Αφρικής η διοργανώτρια αρχή του Copa Africa ανακοίνωσε τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του τουρνουά, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ.

Ο Τροστ Εκόνγκ ήταν βασικός, αναντικατάστατος και αρχηγός σε 6/7 παιχνίδια της εθνικής του στο Copa Africa, ενώ βρήκε και τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα. Πλέον ο Νιγηριανός θα επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

