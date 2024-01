Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, ο παλαίμαχος αστέρας του Καμερούν και νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας της, Σαμουέλ Ετό, κατηγορείται για στήσιμο αγώνων και υποκίνηση βίας!

Κατηγορίες που σοκάρουν για τον Σαμουέλ Ετό. Ο άλλοτε άσος των Μπαρτσελόνα, Ίντερ και Τσέλσι φέρεται να κατηγορείται για στήσιμο αγώνων, υποκίνηση βίας και σωματικές απειλές! Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του Καμερούν έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της FIFA εδώ και μήνες, όταν τον περασμένο Μάιο συμφώνησε να γίνει πρεσβευτής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών.

Οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν email, μηνύματα και ηχητικά στα οποία αποδεικνύεται ότι ο Ετό συμμετείχε σε στημένους αγώνες, καθώς απειλούσε διάφορα πρόσωπα με σωματικές βλάβες, σε περίπτωση που αποκάλυπταν τα ντοκουμέντα.

Η FIFA φέρεται να έχει στα χέρια της έναν μεγάλο φάκελο τον οποίο ερευνά σε συνεργασία με την ομοσπονδία του Καμερούν, καθώς ο άνθρωπος που φέρεται να έστειλε τα ντοκουμέντα είναι ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας.

