Η Ισημερινή Γουινέα πήρε την πρώτη της νίκη στο τρέχον Copa Africa, καθώς επικράτησε της Γουινέα Μπισάου με 4-2. Σκόραρε για τους νικητές ο Μιράντα της Νίκης Βόλου, ενώ στον πάγκο έμεινε για τους ηττημένους ο Μέντες της Καλαμάτας.

Στην κορυφή του 1ου ομίλου του Copa Africa με ματς περισσότερο ανέβηκε η Ισημερινή Γουινέα, καθώς επικράτησε της Γουινέα Μπισάου με 4-2. Για τους νικητές βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ο επιθετικός της Νίκης Βόλου, Ζοσέτε Μιράντα, ενώ ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας Ζόνας Μέντες έμεινε στον πάγκο των ηττημένων.

Η Ισημερινή προηγήθηκε στο 21' με τον Νσουέ και ισοφαρίστηκε στο 37 από το αυτογκόλ του Ορόσκο. Στο 46' μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα η μπάλα στρώθηκε στον Μιράντα, ο οποίος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του με σουτ στην κίνηση. Ο Νσουέ ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς, καθώς πέτυχε δυο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά και σημείωσε χατ τρικ (51'-61'). Για την Μπισάου μείωσε το σκορ στο 90+3' ο Ζε Τούρμπο έπειτα από ασίστ του Ντάλσιο του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος μπήκε στο ματς στο 77'.

🚨🚨🚨 GOAL! 💥



AFCON CUP



Equatorial Guinea [2]-1 Guinea-Bissau



46’ Josete Miranda scores and Equatorial Guinea are back in front ⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 #AFCON #EQGGNB #AFCONwitholtsports



pic.twitter.com/6fBeDx13xw