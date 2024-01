Τρομακτικές στιγμές βίωσαν τα μέλη της αποστολής της Γκάμπια στο ταξίδι τους προς την Ακτή Ελεφαντοστού για το Copa Africa, καθώς ποδοσφαιριστές της ομάδας έχασαν τις αισθήσεις τους λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του αεροπλάνου λόγω της έλλειψης οξυγόνου.

Στιγμές τρόμου έζησαν τα μέλη της αποστολής της Γκάμπια στο ταξίδι τους προς την Ακτή Ελεφαντοστού εν όψει της έναρξης του ερχόμενου Copa Africa.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη Σενεγάλη, εννιά λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου της αφρικανικής ομάδας, μερικοί από τους ποδοσφαιριστές της αποστολής έχασαν τις αισθήσεις τους, κάτι που προκάλεσε τρόμο και μεγάλη αναστάτωση.

Όπως αναφέρεται, το μικρό μέγεθος του αεροπλάνου οδήγησε στην έλλειψη του οξυγόνου εντός της καμπίνας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους ποδοσφαιριστές να λιποθυμούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Αμέσως δόθηκε η εντολή της επιστροφής στο αεροδρόμιο και στην άμεση προσγείωση του αεροπλάνου προκειμένου να λάβουν άπαντες τις πρώτες ιατρικές βοήθειες. Μάλιστα, δύο από τους ποδοσφαιριστές της αποστολής βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση σοκ, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να προσπαθούν να τους καθησυχάσουν μετά την τραυματική εμπειρία που βίωσαν.

Η ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα, καθώς θεωρεί ότι πέρα από το μέγεθος του αεροπλάνου, υπήρξαν και άλλοι λόγοι που οδήγησαν στη μεγάλη περιπέτεια που βίωσαν τα μέλη της αποστολής της ομάδας της Γκάμπια.

🚨🚨| An incident occurred during Gambia’s flight to AFCON - several of them fainted due to a lack of oxygen on the plane. The reason: the size of the plane.



Two of the national team players are still in shock following this traumatic experience.



The plane returned to Gambia… pic.twitter.com/AlrAWuNGmb