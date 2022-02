Mind games ή ειλικρινής ομολογία; Ο πρώτος σκόρερ του φετινού Copa Africa, Αμπουμπακάρ, δήλωσε... αδιάφορος για τον Μοχάμεντ Σαλάχ και δυναμίτισε το κλίμα ενόψει του ημιτελικού Καμερούν - Αίγυπτος!

Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον Βίνσεντ Αμπουμπακάρ! Ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού ανάμεσα σε Καμερούν και Αίγυπτο, ο πρώτος σκόρερ του φετινού Copa Africa θέλησε να... δυναμιτίσει το κλίμα, ομολογώντας πως ο ίδιος δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους «φαν» του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Μάλιστα, ο Καμερουνέζος τόνισε πως δεν ενθουσιάζεται ιδιαίτερα από το παιχνίδι του 29χρονου επιθετικού της Λίβερπουλ και ουσιαστικά του πέταξε το... γάντι, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη μονομαχία που θα κρίνει τον δεύτερο φιναλίστ του τελικού της διοργάνωσης.

«Δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Το λέω ξεκάθαρα γιατί είμαι ειλικρινής ως άνθρωπος. Αν με ενθουσίαζε, θα το έλεγα. Είναι καλός παίκτης, σκοράρει πολύ αλλά δεν παράγει πολλά πράγματα μέσα στον αγώνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

