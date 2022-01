Άναψαν τα αίματα στο φινάλε του Γκαμπόν - Γκάνα, με τους παίκτες των δυο ομάδων να έρχονται στα χέρια μετά την γροθιά του Τετέ σε αντίπαλο.

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το φινάλε του Γκαμπόν - Γκάνα. Την ώρα που το γκολ ισοφάρισης του Αλεβινά στο 88΄ φάνηκε να είναι ο επίλογος της αναμέτρησης, η ένταση ανέβηκε απότομα μετά το σφύριγμα της λήξης και το... τρίτο ημίχρονο πήρε φωτιά!

«Σπίθα» αποτέλεσε η έκρηξη ορισμένων παικτών της Γκάνα που τα είπαν σε έντονο ύφος με τους αντιπάλους και η κατάσταση ξέφυγε τελείως όταν ο Τετέ των φιλοξενούμενων γρονθοκόπησε αντίπαλο και τον έριξε στο έδαφος.

Αμέσως οι παίκτες και των δυο ομάδων έγιναν ένα... κουβάρι, όμως ευτυχώς η «φωτιά» έσβησε γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Κι όταν οι τόνοι τελικά κατέβηκαν ο Αλγερινός ρέφερι βρήκε επιτέλους την ευκαιρία να αποβάλλει τον δράστη της Γκάνα, με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Tensions have boiled over at full time with one Gabon player down! It ended 1-1 after Allevinah equalised in the 88th minute! 😬 pic.twitter.com/h3q8z13ZdM