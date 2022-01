Αντάρτες σκότωσαν στρατιώτη στην πόλη Μπουέα που φιλοξενεί ομάδες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Αυτονομιστές αντάρτες σκότωσαν στρατιώτη κατά τη διάρκεια επίθεσης στη δυτική πόλη Μπουέα του Καμερούν. Θυμίζουμε, πως εκεί φιλοξενούνται τέσσερις ποδοσφαιρικές ομάδες που συμμετέχουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου της Αφρικής άρχισε την Κυριακή παρά τις έντονες ανησυχείας για την ασφάλεια των αποστολών, ειδικά στις δυτικές περιοχές του Καμερούν. Το Μάλι, η Γκάμπια, η Τυνησία και η Μαυριτανία από τον 6ο όμιλο βρίσκονται σε ξενοδοχεία στην Μπούεα στη νοτιοδυτική περιοχή, εκεί όπου έχουν σημειωθεί πολλές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των ανταρτών.

Στόχος της επίθεσης ήταν να μη γίνουν τα ματς στο Λίμπε, μια πόλη κοντά στην Μπούεα. Πάντως και οι δύο αγώνες (Τυνησία - Μάλι και Μαυριτανία-Γκάμπια διεξήχθησαν κανονικά). Επιβεβαιώθηκε, ότι ένοπλοι μπήκαν στην πόλη, άνοιξαν πυρ και χρησιμοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Armed separatist groups disrupted #AFCON2021 practice in #Buea today ahead of the first games held in #Limbe. A number of civilians were killed and wounded in the ensuing combat and violence. #Cameroon #AnglophoneCrisis #EndAnglophoneCrisis pic.twitter.com/X8u6Joelii