Νέα επεισόδια στο Πόρτο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Σίτι και της Τσέλσι (vids)

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής (28/05) όταν οι φίλαθλοι των δύο αγγλικών ομάδων που βρίσκονταν σε μπαρ της περιοχής έπρεπε να αποχωρήσουν λόγω των περιοριστικών μέτρων (σ.σ. απαγόρευση κυκλοφορίας) που υπήρχαν για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Οταν οι καταστηματάρχες τους ζήτησαν να αποχωρήσουν, εκείνοι άρχισαν ν' αντιδρούν και η κατάσταση ξέφυγε. Οι συμπλοκές που ακολούθησαν με τις αστυνομικές αρχές ήταν αναπόφευκτες, ενώ υπήρξαν αναφορές και για συγκρούσεις μεταξύ των φιλάθλων.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και σήμερα στους δρόμους της Πόρτο. Αυτή τη φορά οι οπαδοί των δύο ομάδων προκάλεσαν κομφούζιο γι' αρκετή ώρα στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα μάλιστα να πιαστούν στα χέρια και να προκαλέσουν φθορές σε καταστήματα.

#Chelsea and #ManCity fans scuffle in Porto as #ChampionsLeague final party turns sour#UCLFinal #UCL #ManCityChelsea #UEFA pic.twitter.com/cqimzOonio

— Ruptly (@Ruptly) May 28, 2021