Η Κυβέρνησης της Αγγλίας δεν μπόρεσε να εγγυηθεί στην UEFA ότι δεν θα χρειαστεί καραντίνα τουλάχιστον για τα 1.000 άτομα που προβλέπεται να παραβρεθούν στο γήπεδο για τον μεγάλο τελικό.

Από τις αποστολές των ομάδων, τους εκπροσώπους των χορηγών και τα Media, έπρεπε να βρεθεί λύση ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία και περιορισμός.

Η Πορτογαλία έκανε μεγάλο μπάσιμο και η Λισαβόνα φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή σημαντικό έδαφος για ν' ανακοινωθεί ως πόλη διεξαγωγής και του φετινού τελικού μετά το Final-8 του περασμένου καλοκαιριού.

Το γεγονός πως δεν θα χρειαστεί κανείς καραντίνα, αλλά ούτε και οι Άγγλοι ταξιδιώτες, έκαναν την Λισαβόνα φαβορί τις τελευταίες ώρες για το μεγάλο παιχνίδι της Τσέλσι με την Μάντσεστερ Σίτι...

Portugal final would allow Man C and Chelsea fans to travel without quarantine requirements https://t.co/3Lw8KkG4kO

— Martyn Ziegler (@martynziegler) May 11, 2021