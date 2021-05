Ο Σέρχιο Αγουέρο πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Παρί λίγο πριν το φινάλε. Ωστόσο, όσο περίμενε, διαπίστωσε πως ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ήταν ο 4ος της αναμέτρησης, ύψωσε λάθος νούμερο στον φωτεινό πίνακα.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνας διεθνής ρέφερι μπερδεύτηκε κι αντί να δείξει το «10» του Αγουέρο, σήκωσε το νούμερο «9», το οποίο ανήκει κανονικά στον Γκάμπριελ Ζεσούς. Ο Αργεντινός φορ των Πολιτών, από την πλευρά του αρχικά απόρησε και στη συνέχεια έσπευσε να διορθώσει τον Σιδηρόπουλο.

