Η αμερικανική τράπεζα που είχε αναλάβει να χορηγήσει με 4 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να στηρίξει το πλάνο της κλειστής Λίγκας των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ που θα άλλαζε την συνέχιση της ποδοσφαιρικής ιστορίας, ανακοίνωσε πως αποσύρεται κι εκείνη.

Μετά την μαζική έξοδο των συλλόγων που είχαν συμφωνήσει να συμμετέχουν στην ESL, η JP Morgan το μεσημέρι της Παρασκευής γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να διαθέσει πλέον χρήματα γι' αυτό το σκοπό και μάλιστα τόνισε:

«Κρίναμε πολύ λάθος την περίσταση και τον αντίκτυπο που είχε αυτό το εγχείρημα στον κόσμο του ποδοσφαίρου... Θα μάθουμε από αυτό».

