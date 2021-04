Κλοπ για νικητή του Champions League: «Δεν μ' ενδιαφέρει καθόλου»! (vid)

Ο Κλοπ παραδέχθηκε φυσικά ότι η ομάδα του έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την πρόκριση απέναντι στη Ρεάλ λόγω του 3-1 των «μερένγκες» από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο», ωστόσο, πλέον δεν τον απασχολεί ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Η Λίβερπουλ πέρα από την προσπάθεια να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη τετράδα της Premier League δεν κυνηγάει πλέον κανέναν τίτλο για τη φετινή σεζόν κι όταν ο Κλοπ ρωτήθηκε για την ομάδα που θα ήθελε να δει να παίρνει φέτος το Champions League, απάντησε: «Δεν μ' ενδιαφέρει καθόλου...».

Reporter: Who is your favourite to win the Champions League this season?

Klopp: I couldn’t care less.

