Η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 της Γκλάντμπαχ εντός έδρας και θα κλείσει τη χρονιά από τη 2η θέση της βαθμολογίας.

Η παράδοση συνεχίστηκε, αφού η Ντόρτμουντ πέτυχε την 12η διαδοχική εντός έδρας νίκη κόντρα στην Γκλάντμπαχ. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν 2-0 και θα κλείσουν τη χρονιά στη 2η θέση της βαθμολογία, αφού βρέθηκε στο -6 από την Μπάγερν, αλλά με ματς περισσότερο. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην 11η θέση. Η Ντόρτμουντ αναζητούσε νίκη ηρεμίας μετά τις δυο σερί ισοπαλίες εντός κι εκτός συνόρων και θα μπορούσε να είχε περισσότερα γκολ, μιας και δημιούργησε αρκετές φάσεις. Μόλις στο 10ο λεπτό ο Μπραντ άνοιξε το σκορ, τέρμα για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν αρκετά οι φιλοξενούμενοι, μιας και ζήτησαν επιθετικό φάουλ του Γκιρασί. Η Ντόρτμουντ πίεσε, είχε καλές στιγμές με τον Γκιρασί, αλλά και τον Μπραντ, χωρίς όμως να βρει ένα δεύτερο γκολ. Στο τελευταίο τέταρτο η Γκλάντμπαχ ανέβασε την απόδοσή της και είχε καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά ο Σούλε με τρομερή τοποθέτηση στέρησε την ευκαιρία από τον Νόιχαους. Στο 55' το γκολ του Γκιρασί ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με την Ντόρτμουντ να πιέζει αρκετά. Τελικά, στις καθυστερήσεις ο Μπάιερ σφράγισε το τρίποντο για τους Βεστφαλούς διαμορφώνοντας το 2-0.