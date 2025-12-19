Ντόρτμουντ - Γκλάντμπαχ 2-0: Νίκη... ηρεμίας
Η παράδοση συνεχίστηκε, αφού η Ντόρτμουντ πέτυχε την 12η διαδοχική εντός έδρας νίκη κόντρα στην Γκλάντμπαχ. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν 2-0 και θα κλείσουν τη χρονιά στη 2η θέση της βαθμολογία, αφού βρέθηκε στο -6 από την Μπάγερν, αλλά με ματς περισσότερο. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην 11η θέση. Η Ντόρτμουντ αναζητούσε νίκη ηρεμίας μετά τις δυο σερί ισοπαλίες εντός κι εκτός συνόρων και θα μπορούσε να είχε περισσότερα γκολ, μιας και δημιούργησε αρκετές φάσεις. Μόλις στο 10ο λεπτό ο Μπραντ άνοιξε το σκορ, τέρμα για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν αρκετά οι φιλοξενούμενοι, μιας και ζήτησαν επιθετικό φάουλ του Γκιρασί. Η Ντόρτμουντ πίεσε, είχε καλές στιγμές με τον Γκιρασί, αλλά και τον Μπραντ, χωρίς όμως να βρει ένα δεύτερο γκολ. Στο τελευταίο τέταρτο η Γκλάντμπαχ ανέβασε την απόδοσή της και είχε καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά ο Σούλε με τρομερή τοποθέτηση στέρησε την ευκαιρία από τον Νόιχαους. Στο 55' το γκολ του Γκιρασί ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με την Ντόρτμουντ να πιέζει αρκετά. Τελικά, στις καθυστερήσεις ο Μπάιερ σφράγισε το τρίποντο για τους Βεστφαλούς διαμορφώνοντας το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.