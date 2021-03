Ξεκίνησε ως σύμπτωση και έχει εξελιχθεί σε «βραχνά» στην κατά τα άλλα υπέρ-πλούσια καριέρα του Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός στράικερ μπορεί να τα πηγαίνει περίφημα (και) με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρωτάθλημα, ωστόσο, στο Champions League έχει ανεπανάληπτο ζήτημα παραγωγικότητας στα εκτός έδρας παιχνίδια και για μια ακόμη φορά, απέναντι στην Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αποχώρησε ως αλλαγή χωρίς να έχει βρει δίχτυα. Έτσι, συμπλήρωσε 25 σερί ματς που αποτυγχάνει να σκοράρει!

Το σερί άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά από ένα Ρόμα-Μπαρτσελόνα για τους ομίλους της διοργάνωσης κι έκτοτε, έξι χρόνια αργότερα, δεν έχει σκοράρει ούτε μία φορά, ανεξαρτήτως δυνατού ή αδύναμου αντιπάλου (ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γκλάντμπαχ, Μάντσεστερ Σίτι, Σέλτικ, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, Ολυμπιακός, Γιουβέντους, Τσέλσι, Ρόμα, Τότεναμ, Ίντερ, Λυών, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Σλάβια Πράγας, Ίντερ, Μπάγερν Μονάχου, Λοκομοτίβ Μόσχας και Ζάλτσμπουργκ)!

25 - Atlético de Madrid’s Luis Suárez has failed to score last 25 away single #UCL games, only one less than his 26 goals on aggregate in this competition. Substituted#ChelseaAtleti #ChampionsLeague @ChampionsLeague pic.twitter.com/4DgMTHuMKS

— OptaJose (@OptaJose) March 17, 2021