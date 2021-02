Ο Μπαπέ υπέγραψε και χάρισε τη φανέλα του στον Χαμπίμπ (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μπαρτσελόνα, καθώς πέτυχε χατ-τρικ και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο την ομάδα του να φύγει με τη νίκη και το 4-1 από την Βαρκελώνη.

Το παιχνίδι παρακολουθούσε από τις εξέδρες του «Καμπ Νόου» ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος στο τέλος έφυγε με ένα ενθύμιο.

Τη φανέλα του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος αστέρας των Παριζιάνων υπέγραψε τη φανέλα που φορούσε στο ματς με τους «μπλαουγκράνα» και την χάρισε στον Ρώσο αθλητή του UFC.

Khabib was in attendance for Barca vs PSG in the Champions League and he got Kylian Mbappé's jersey pic.twitter.com/5phcfNdujC

— UFC on BT Sport (@btsportufc) February 17, 2021