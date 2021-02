Λειψία - Λίβερπουλ: Οριστικά στην Βουδαπέστη το παιχνίδι

Η απαγόρευση λόγω των μέτρων που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός ισχύει κανονικά και δίχως την παραμικρή εξαίρεση, μέχρι και τις 17 του Φλεβάρη.

Με δεδομένο ότι το πρώτο παιχνίδι των «ταύρων» με τους «κόκκινους» έχει προγραμματιστεί για τις 16/2, η Κυβέρνηση της Γερμανίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί στη Λίβερπουλ να μπει στη χώρα.

Έτσι, η Λειψία έπρεπε να βρει λύση, η UEFA της έδωσε διορία μέχρι τη Δευτέρα και το μεσημέρι της Κυριακής ανακοινώθηκε πως το ματς θα γίνει τελικά στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Our first-leg tie with @RBLeipzig_EN will be played at the Puskas Arena. #LFC | #UCL

— Liverpool FC (@LFC) February 7, 2021