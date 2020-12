Ο Μπαπέ ξεπέρασε τον Μέσι όντας ο νεότερος που φτάνει τα 21 γκολ στο Champions League (pics & vid)

Τόσο ο Νεϊμάρ όσο και ο Κιλιάν Μπαπέ, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ματς με την Μπασακσεχίρ. Ο Βραζιλιάνος πέτυχε χατ-τρικ και ο Γάλλος επιθετικός, από την πλευρά του βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Με αυτά τα δύο τέρματα έφτασε τα 21 στο σύνολο στο Champions League. Η επίδοση αυτή τον φέρνει στην κορυφή όλων των εποχών της διοργάνωσης, ενώ μεταξύ άλλων κατάφερε να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε σκοράρει 20 τέρματα όταν ήταν 22 ετών και 267 ημερών.

Kylian Mbappe overtakes Leo Messi as the youngest player ever to reach 20 Champions League goals pic.twitter.com/ihqEDSnHXb

40 Games

21 Goals

16 Assists

At 21 years and 11 months, Kylian Mbappe is the youngest player to score 20+ goals in the Champions League.

Nine months ahead of the former record holder: Lionel Messi. pic.twitter.com/lHJrv204Gd

