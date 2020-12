Παρί – Μπασακσεχίρ: «Συνέχεια λάθη ο Κολτέσκου, ψυχολογικά εύθραυστος»

Ο Κολτέσκου μπορεί στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό να ήταν παντελώς άγνωστος πέρα από τους Ρουμάνους, ωστόσο, από το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 2020 τον γνωρίζει πλέον όλος ο κόσμος για πολύ άσχημο λόγο.

Αποκαλώντας – σύμφωνα με τις καταγγελίες των Τούρκων και την έμμεση παραδοχή και της UEFA για τον τρόπο που χειρίστηκε πλέον το ματς - «νέγρο» τον βοηθό προπονητή της Μπασακσεχίρ, ανάγκασε τους ποδοσφαιριστές των ομάδων στο «Παρκ ντε Πρενς» ν' αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη αντίστασης προς κάθε είδους ρατσισμού.

Ο Κολτέσκου, όπως αναφέρουν οι Ρουμάνοι, είναι άνθρωπος του οποίου η καριέρα είναι γεμάτη... μαύρες στιγμές! «Μπορεί να έχει ταλέντο, όμως θα έπρεπε να κάνει άλλο επάγγελμα. Όχι αυτό του διαιτητή, γιατί εδώ πρέπει να είναι ακέραιος. Όλοι έχουν δικαίωμα στο ανθρώπινο λάθος όμως εκείνος τα έκανε συνεχώς για πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε ματς που να έχει βρεθεί στο τιμ των διαιτητών και να μην έχει τραβήξει τα φώτα πάνω του καθορίζοντας κάτι στο αποτέλεσμα» είχε αναφέρει ο άλλοτε διαιτητής στη Ρουμανία, Αντριάν Πορουμπόϊου.

Από την πλευρά του, ο εκκεντρικός ιδιοκτήτης της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, είχε αναφέρει πίσω στο 2015 για εκείνον ότι: «Πρέπει να τον διώξουν... χθες. Εγώ είμαι καλύτερος διαιτητής από εκείνον».

Μάλιστα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Εμάνουελ Ρόσου, έγραψε στα social media ότι ο Κολτέσκου πριν από πολλά χρόνια είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του σε ένα στόρι που είχε απασχολήσει πάρα πολύ τον Τύπο της Ρουμανίας. Τονίζει, δε, πως είναι «εύθραυστος ψυχολογικά» ως άνθρωπος.

