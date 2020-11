Τρελαμένος ο Ουζούνι που πήρε τη φανέλα του Ρονάλντο (pics & vid)

Ενα όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον 25χρονο εξτρέμ της Φερεντσβάρος, Μίρτο Ουζούνι καθώς όχι μόνο κατάφερε να πετύχει το παρθενικό του τέρμα στα «αστέρια», κόντρα στην αγαπημένη του Γιουβέντους και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά στο τέλος πήρε και τη φανέλα του Πορτογάλου.

Ο «CR7» από την πλευρά του δεν θα μπορούσε να πει «όχι» στην επιθυμία του Ουζούνι κι έτσι χαμογελαστός έδωσε τη φανέλα του στον Αλβανό μεσοεπιθετικό της Φερεντσβάρος.

​​

Myrto Uzuni does Ronaldo's celebration while playing against him...

Ferencvarosi's Myrto Uzuni celebrated like Cristiano after scoring against Juventus.

He then asked Cristiano for his jersey at full-time. Idol. pic.twitter.com/QiOjqDoGGR

— TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) November 24, 2020