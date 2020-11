Στη διάθεση του Κλοπ ο Σαλάχ ενόψει Αταλάντα

Από την Δευτέρα (23/11) ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός ενσωματώθηκε ξανά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε μετά από καιρό, καθώς ξεπέρασε τον κορονοϊό.

Θυμίζουμε πως είχε προσβληθεί από κορονοϊό στο γάμο του αδερφού του και έτσι τον στερήθηκε η ομάδα του στα προηγούμενα ματς.

Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε και ο Κλοπ στην συνέντευξη Τύπου, ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα βρίσκεται στην αποστολή για το ματς της Λίβερπουλ με την Αταλάντα την Τετάρτη (25/11, 22:00 για την 4η αγωνιστική του Champions League, διεκδικώντας μάλιστα και θέση στο βασικό σχήμα.

«Ο Mo προπονήθηκε μαζί μας και έδειξε σε πραγματικά καλή κατάσταση. Ήταν αρνητικός στο τεστ όπως και όλοι υπόλοιποι. Είναι διαθέσιμος για αύριο και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Για τους υπόλοιπους, δεν υπάρχουν νέα. Ένας βρίσκεται πιο κοντά, αλλά οι άλλοι όχι. Αυτή είναι η τωρινή κατάσταση και δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, γιατί δεν ξέρω με ποιους παίκτες θα έρθει η Αταλάντα, οπότε γιατί να δώσω εγώ πληροφορίες;»

Jurgen Klopp has confirmed Mo Salah has trained and is available to play against Atalanta tomorrow. pic.twitter.com/K50TJNABqN

— oddschecker (@oddschecker) November 24, 2020